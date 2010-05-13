Корпорация «Богдан» увеличила производство легковых автомобилей

Корпорация «Богдан» в апреле произвела 1 549 легковых автомобилей, что на 19,1% больше, чем в марте 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что кроме того, в апреле в 2,5 раза было увеличено производство легкового коммерческого автомобиля Bogdan 2310 рick-up – 99 ед. (март в 2010 г. – 40 ед.).

За январь-апрель текущего года корпорацией было произведено 4 031 легковой автомобиль, а также 217 автомобилей Bogdan 2310 рick-up.

Как сообщалось, корпорация планирует в 2010 году увеличить выпуск легковых автомобилей почти на 57% по сравнению с 2009 годом – до 22,6 тыс. единиц, в первую очередь за счет реализации экспортной стратегии. При этом, согласно прогнозу корпорации, рынок легковых авто в Украине сократится почти на четверть по сравнению с 2009 годом – до 120 тыс. ед.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств разных типов. В ее состав входят 20 компаний, среди которых: Автомобильный завод «Богдан» (ЛуАЗ), «Черкасский автобус», «Хюндай Моторс Украина», «Киа Моторс Украина» и др.

В сентябре 2008 года корпорация «Богдан» ввела в эксплуатацию автомобильный завод по производству грузовиков в г.Черкассы проектной мощностью 15 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в организацию производства грузовиков составили почти 100 млн. грн.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по выпуску легковых автомобилей мощностью 120-150 тыс. автомобилей в год, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.