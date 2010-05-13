Минтранс разработал правила определения состава экипажа

Министерство транспорта и связи Украины с целью обеспечения безопасности судоходства разработало проект приказа «Об утверждении Правил определения минимального состава экипажа, при котором допускается выход судна в море и на внутренние водные пути».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минтранссвязи.

Согласно сообщению, это первый в Украине нормативно-правовой акт, которым предлагается утвердить такие Правила и который определяет единый подход к определению минимального состава экипажа, при котором допускается выход судна в море и на внутренние водные пути. В соответствии с международным законодательством о комплектации экипажем судов предусмотрено, что каждая страна должна иметь законодательство и правила, которые устанавливают для зарегистрированных на ее территории судов нормы безопасности, включая нормы по квалификации, длительности рабочего времени и комплектации экипажа с целью обеспечения безопасности для жизни на борту судна.

Правила включают основные положения: принципы и критерии, которые учитываются при определении минимального состава экипажа, порядок определения минимального безопасного состава экипажа и выдачи свидетельства. С помощью этого будут определяться навыки и умения членов экипажа, которые смогут в любое время эксплуатации судна обеспечить безопасное управление судном, а также их необходимое количество.

При этом минимальный состав экипажа, при котором допускается выход судна в море, устанавливается Министерством транспорта Украины в зависимости от типа, района плавания, назначения судна.

Замечания к проекту могут направляться на протяжении месяца в Государственную администрацию морского и речного транспорта.