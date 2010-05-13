Поездами ДЖД воспользовалось 225 тыс. пассажиров
На майские праздники
На майские праздники услугами Донецкой железной дороги воспользовалось 225 тыс. пассажиров, что на 13 тыс. больше против аналогичного показателя прошлого года.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД, в целом в указанный период были предложены дополнительные поезда на 10 тыс. 836 мест.
Как отмечают на ДЖД, во время майских праздников - с 29 апреля по 10 мая 2010 года - традиционно растет пассажиропоток на железной дороге. Для максимального удовлетворения массового спроса на пассажирские перевозки Донецкая железная дорога назначила 11 дополнительных поездов на 18 рейсов. Наиболее популярными направлениями стали Киев и Симферополь.
В этот период курсировали в среднем 30 графиковых поездов формирования Донецкой железной дороги с максимальными схемами — до 20 пассажирских вагонов. Во время пиковых перевозок было задействовано 745 пассажирских вагонов.