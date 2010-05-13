Поездами ДЖД воспользовалось 225 тыс. пассажиров

На майские праздники услугами Донецкой железной дороги воспользовалось 225 тыс. пассажиров, что на 13 тыс. больше против аналогичного показателя прошлого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД, в целом в указанный период были предложены дополнительные поезда на 10 тыс. 836 мест.

Как отмечают на ДЖД, во время майских праздников - с 29 апреля по 10 мая 2010 года - традиционно растет пассажиропоток на железной дороге. Для максимального удовлетворения массового спроса на пассажирские перевозки Донецкая железная дорога назначила 11 дополнительных поездов на 18 рейсов. Наиболее популярными направлениями стали Киев и Симферополь.

В этот период курсировали в среднем 30 графиковых поездов формирования Донецкой железной дороги с максимальными схемами — до 20 пассажирских вагонов. Во время пиковых перевозок было задействовано 745 пассажирских вагонов.