В Херсоне выделят 1,3 млн. грн. на закупку спецтехники

Городской совет Херсона решил направить 1,3 млн. грн. на закупку в 2010 спецтехники для уборки дорог.

Об этом сказано в решении горсовета Херсона от 12 мая, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно решению, планируется закупить автогредейр XG 31801 (для уборки улиц от снега) за 600 тыс. грн. и поливомоечную машину на базе КамАЗа за 700 тыс. грн.

Закупить спецтехнику планируется за счет поступлений в городской бюджет средств от уплаты транспортного налога.