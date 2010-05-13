Азаров: Украина и РФ не договорятся об авиастроении до 17 мая

Украине и России не удастся завершить переговоры о сотрудничестве в авиастроении до 17 мая т.г., когда в ходе визита в Украину Президента России планируется подписать ряд документов о сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на сессии общего собрания НАН Украины.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что переговоры идут довольно сложно.

«Мы планировали их к 17 мая завершить, но не получилось», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Премьер-министры Украины и Российской Федерации Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН планируют активизировать сотрудничество в области авиастроения и судостроения и уже дали поручения профильным министерствам наладить полномасштабную кооперацию в области авиастроения предприятий Российской объединенной авиационной строительной корпорации и украинского Государственного авиастроительного концерна «Антонов».

Министр промышленной политики Украины Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, в свою очередь, заявил, что на сегодняшний день Украина и Россия ведут переговоры лишь о технической кооперации в области авиастроения, при этом о слиянии активов украинских и российских авиапредприятий речь не идет.

В то же время, по словам Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, возможные формы сотрудничества Украины и России в области авиастроении будут базироваться на таком принципе: если совместные проекты по постройке самолетов будут осуществляться в Украине, то 60% всех комплектующих и работ будет выполнять украинская сторона, а 40% – российская; если же самолеты будут собираться в России, то сохранится такой же паритет: 60% – Россия, 40% – Украина.

Как отметил генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА, такая форма совместной работы позволит украинскому авиапрому работать как самостоятельно, так и в кооперации с российской авиационной промышленностью.