ГАИ отменит талоны предупреждения

Госавтоинспекция намерена отменить талоны предупреждения для водителей транспортных средств, так как считает их неэффективными и утратившими юридическую силу.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Государственного департамента ГАИ МВД Украины Валерий ЛОЗОВОЙ.

«Мы разрабатываем вопрос об отмене талона предупреждения, так как он утратил юридическую силу», - сказал начальник ГАИ, пояснив при этом, что это связано с тем, что сегодня сотрудник ГАИ составляет протокол о нарушении, который после передается в суд для установления степени виновности-невиновности нарушителя. В то же время, по словам В.ЛОЗОВОГО, человек, на которого составлен протокол после судебного вердикта, может обжаловать его в установленном законом порядке и в случае наличия уже в талоне предупреждения соответствующей записи, ее потом придется исправлять.