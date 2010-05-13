УЗ константирует рост ДТП на переездах в 2010 году

На протяжении 4 месяцев 2010 года на переездах и колеях железных дорог Украины произошло 38 дорожно-транспортных происшествий, в частности 36 на переездах и 2 на колеях вне переездов. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, во время ДТП три человека погибло и 19 травмировано. Больше всего ДТП (11 случаев) произошло на Львовской железной дороге.

Сравнительно с соответствующим периодом 2009 г. количество ДТП выросло на 11 случаев, а количество пострадавших уменьшилось: погибших - на 17, травмированных - на 2.

По данным «Укрзализныци», как свидетельствует статистика, ДТП происходят из-за того, что граждане игнорируют запретительные сигналы светофоров, нарушают правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. В частности, больше всего ДТП (27 случаев) произошло на переездах без дежурного, оборудованных сигнализацией. Все - по вине водителей автотранспорта.