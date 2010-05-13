«Атлант-Союз» откроет рейсы между Москвой и Симферополем
17:45, 13 мая 2010Транспорт/Связь
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Авиакомпания правительства Москвы «Атлант-Союз» с июня 2010 года открывает новое направление полетов по маршруту Москва – Симферополь – Москва.
Об этом сообщается на сайте компании.
Согласно сообщению, рейсы будут выполняться ежедневно.
Справка УНИАН. Базовым аэропортом авиакомпании «Атлант-Союз» является международный аэропорт Внуково. ОАО «Авиационная компания «Атлант-Союз» зарегистрировано 8 июня 1993 года в Москве. В мае 1999 года авиакомпания «Атлант-Союз» стала официальным перевозчиком правительства Москвы.
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