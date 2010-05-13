Парламент принял закон о перевозке опасных грузов

Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» в области перевозки опасных грузов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона в общей сложности проголосовали 308 народных депутатов из 405 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что опасный груз, по поводу которого отправитель подает недостоверную информацию, может быть в любое время выгружен или уничтожен или обезврежен перевозчиком, как того будут требовать обстоятельства, без возмещения отправителю связанных с этим убытков.

Предприятия, учреждения и организации - отправители опасных грузов - обязаны подать перевозчику достоверную информацию о грузе с целью обеспечения безопасности его перевозки и информацию о мерах на случай аварий во время перевозки опасных грузов. Предприятия, учреждения и организации - отправители, перевозчики и получатели опасных грузов - должны выполнять требования законодательства, которые обеспечивают безопасность их перевозки, и иметь средства и мобильные подразделения для предотвращения возникновения аварийных ситуаций во время перевозки таких грузов или ликвидации последствий аварии.