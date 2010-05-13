Украинские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров на 7,6%

С января по апрель текущего года украинские авиакомпании перевезли 1 млн. 320 тыс. 500 пассажиров, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, в частности, 1 млн. 89 тыс. человек перевезено на международных линиях (рост – 25,5%). Кроме того, на 14,3% увеличился объем перевозки почты.

По данным министерства, позитивную динамику демонстрируют и украинские аэропорты. Пассажиропоток за 4 месяца т.г. составил 2 млн. 315 тыс. 200 человек (рост – 4,2%), почтогрузопоток – 12,1 тыс. тонн (рост – 13,1%).

В частности, увеличение показателей произошло в аэропортах «Борисполь» – на 3,3%, до 1 млн. 559 тыс. 400 человек, «Донецк» – на 18,3%, до 150 тыс. человек, «Одесса» – на 9,6%, до 170,1 тыс. человек, «Харьков» – на 30,5%, до 48,3 тыс. человек, «Запорожье» – на 151,7%, до 14,6 тыс. человек.