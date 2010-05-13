В Днепропетровске „заминировали” подземку

Сегодня в Днепропетровске с 13 час. 20 мин. до 15 час. было прекращено движение в местном метрополитене из-за сообщения неизвестного по телефону о вроде бы заминировании станции „Вокзальная”.

Об этом УНИАН сообщили в городском управлении внутренних дел Днепропетровска.

Из всех 6 станций метро были эвакуированы пассажиры – около 200 лиц.

Взрывотехническая служба обследовала станцию метро, но взрывчатки не обнаружила. Сейчас метро работает в привычном режиме. Правоохранительные органы ищут злоумышленника, который сообщил о „замировании” подземки.