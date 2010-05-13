РФ заинтересована в организации ВСД Украиной

Россия развивает внутренние маршруты высокоскоростного движения, а также заинтересована в организации высокоскоростного движения с соседними странами, в частности с Украиной.

Об этом президент ОАО «РЖД» Владимир ЯКУНИН рассказал на 52-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ в Юрмале, сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ в пресс-службе компании.

В.ЯКУНИН рассказал главам железнодорожных администраций, что в России к маршруту Москва – Санкт-Петербург летом этого года добавится еще один – Москва - Нижний Новгород. В настоящий момент также идет работа по организации высокоскоростного движения по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки. Окончание работ по модернизации инфраструктуры намечено к сентябрю 2010 года.

«В международных маршрутах актуальна организация скоростного пассажирского сообщения на направлении Москва – Минск – Брест, Москва – Киев, Москва – Крым», - сказал В.ЯКУНИН.

По словам президента ОАО «РЖД», одним из приоритетных направлений сотрудничества в сфере транспорта является формирование сети международных транспортных коридоров как составной части евроазиатской транспортной системы. С целью углубления взаимодействия заинтересованных сторон на заседании Совета глав правительств СНГ 20 ноября 2009 года подписано Соглашение о согласованном развитии международных транспортных коридоров.

В.ЯКУНИН сообщил, что в 2009 году ухудшились показатели по отправлению, проследованию и прибытию пассажирских поездов в межгосударственном сообщении. Так, участились факты нарушения графика движения при поступлении пассажирских поездов из Украины, Казахстана, Азербайджана, Латвии, Литвы и Финляндии. Основными причинами снижения уровня выполнения графика стали: задержки поездов на погранпереходах при проведении пограничного и таможенного контроля, недостатки диспетчерского регулирования и ряд других причин.