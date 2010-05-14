В центре Киева временно ограничат дорожное движение

Столичная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на временные ограничения в движении транспорта, которые будут вводиться в центральной части города в связи с празднованием 15 мая Дня Европы.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью ГАИ Києва, с 22.00 14 мая до 7.00 16 мая будет запрещено передвижение транспортных средств по улице Крещатик (от Бессарабской до Европейской площади).

Кроме этого, во время проведения Европейского парада с 14.00 до 16.00 15 мая возможны временные ограничения в движении по маршруту Бессарабская площадь – ул. Б. Хмельницкого – ул. Владимирская – Владимирский проезд – ул. Трехсвятительская – Европейская площадь.

Столичная Госавтоинспекция призывает водителей четко выполнять требования сигналов регулировщика, дорожных знаков, в том числе временно установленных, и не парковать свой автомобиль в нарушение правил.