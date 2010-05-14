Горсовет Херсона выделил 10,5 млн. грн.

Депутаты городского совета Херсона решили направить 10,5 млн. грн. на текущий ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства в 2010 году.

Об этом сказано в решении горсовета Херсона, принятом на сессии 12 мая, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, планируется провести ямочный ремонт 80 тыс. кв. м дорог. Этот вид работ самый затратный и оценивается в 9 млн. грн.

Кроме того, планируется направить бюджетные средства на текущий ремонт подъездных путей к кладбищам (100 тыс. грн.), заливку водно-битумной эмульсией трещин в асфальте (250 тыс. грн.), текущий ремонт тротуаров (180 тыс. грн.), техобслуживание, ремонт и эксплуатацию светофоров (620 тыс. грн.), на замену люков и решеток (150 тыс. грн.), обслуживание знаков и пешеходных ограждений (180 тыс. грн.).

Также на сессии горсовета принято решение направить в этом году на капремонт дорог и объектов дорожного хозяйства Херсона на 20 улицах 27,435 млн. грн. Ориентировочная площадь ремонта составляет 61,445 тыс. кв. м.

Кроме того, запланирована разработка проектно-сметной документации по организации безопасного движения транспорта и пешеходов центре города (295 тыс. грн.) и организация безопасного движения (это стоит 340 тыс. грн.), разметка 17 тыс. кв. м. дорог (800 тыс. грн), капитальный ремонт 4 светофорных объектов (100 тыс. грн.), изготовление и установка 2,65 тыс. дорожных знаков (800 тыс. грн.), замена 250 знаков (100 тыс. грн.), изготовление и установка внешнего пешеходного ограждения (200 тыс. грн). Финансировать ремонтные работы планируется за счет поступлений в городской бюджет средств от уплаты транспортного налога.