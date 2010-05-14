Транспортники Житомирской области увеличили грузооборот

Транспортные предприятия Житомирской области в январе-апреле увеличили грузооборот к аналогичному показателю прошлого года на 36% - до 681 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Житомирской области.

Отмечается, что в целом транспортом области за указанный период перевезено 2,7 млн. тонн грузов – на 24,5% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Основная часть перевезенных грузов (86,9%) и грузооборота ( 80,8%) пришлась на железную дорогу.

Услугами пассажирского транспорта в области воспользовались в указанном периоде 35,5 млн. человек, что на 8,8% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.

Пассажирскую работу выполнено в объеме 560,1 млн. пасс./км- на 1,9% меньше.

Предприятия связи области в названном периоде сократили объем услуг к аналогичному прошлогоднему периоду на 0,8% - до 310 млн. грн. Этими предприятиями оказано услуг населению в целом на 57,3 млн. грн.