Первым замглавы Госавиаадминистрации назначен Гречко

Кабинет министров Украины назначил Александра ГРЕЧКО первым заместителем председателя Государственной авиационной администрации.

Соответствующее распоряжение от 12 мая 2010 г. № 1029-р опубликовано на сайте правительства.

Кроме того, распоряжением от 12 мая 2010 г. № 1027-р Алексей ОВЧИННИКОВ уволен с должности первого зампредседателя и назначен на должность заместителя Госавиаадминистрации.