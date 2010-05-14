Первым замглавы Госавиаадминистрации назначен Гречко
11:33, 14 мая 2010Транспорт/Связь
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Распоряжение правительства
Кабинет министров Украины назначил Александра ГРЕЧКО первым заместителем председателя Государственной авиационной администрации.
Соответствующее распоряжение от 12 мая 2010 г. № 1029-р опубликовано на сайте правительства.
Кроме того, распоряжением от 12 мая 2010 г. № 1027-р Алексей ОВЧИННИКОВ уволен с должности первого зампредседателя и назначен на должность заместителя Госавиаадминистрации.
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