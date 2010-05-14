НКРС приняла решение о выдаче 22 лицензий

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на очередном заседании приняла решение о выдаче 22 лицензий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Принято решение о выдаче 9 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом и о выдаче 13 лицензий и продлении 2 лицензий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций, а также по 53 заявлениям операторов телекоммуникаций относительно выделения и переоформления номерного ресурса.

В Реестр радиоэлектронных средств внесено 21 средство и внесены изменения в 2 радиоэлектронных средства.

НКРС утвердила дополнения к Списку субъектов ведения хозяйства, которые внесены в Реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций.

НКРС утвердила Порядок проведения экспертизы при досудебном урегулировании спора. Документ определяет основные задачи, организационные принципы и сроки проведения экспертизы относительно предмета спора, регулирует отношения между субъектами рынка телекоммуникаций, которые являются сторонами досудебного урегулирования спора, экспертной организации и НКРС. Решение НКРС в установленном законодательством порядке будет подано на государственную регистрацию в Минюст и вступит в силу со дня его официального опубликования.

НКРС согласовала проект письма в Министерство транспорта и связи Украины с позицией НКРС относительно проекта постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении Положения о порядке осуществления международной координации радиочастот в Украине», одобрила проект письма в Госагентство Украины и одобрила проект письма в Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Верховной Рады Украины с учетом позиции НКРС относительно проекта Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности” (реестр. № 6351 от 28.04.10).

Следующее заседание НКРС состоится 27 мая 2010 года.