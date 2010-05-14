В Украине реализация мобильных терминалов увеличилась

В Украине за І квартал текущего года реализация мобильных терминалов (телефонов, смартфонов и коммуникаторов) увеличилась на 48%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, – до 1,28 млн. штук.

Об этом говорится в исследовании компании Unitrade Group, предоставленном агентству УНИАН.

За этот же период рост рынка мобильных терминалов в Украине в денежном эквиваленте составил 41,8% - до 154,9 млн. долл.

При этом средняя себестоимость одного реализованного мобильного терминала по итогам первого квартала 2010 года составила 121 долл. США.

Продажи мобильных телефонов (без учета смартфонов и коммуникаторов) в первом квартале 2010 года составили 1,137 млн. устройств. В денежном выражении рынок составил около 110,3 млн. долл. Средняя себестоимость одного проданного телефона составила 97 долл.

Продажи смартфонов и коммуникаторов в первом квартале 2010 года составили около 143 тыс. устройств, в денежном выражении – более 44.6 млн. долл. Средняя себестоимость в группе “смартфоны и коммуникаторы” составила 312 долл. Доля смартфонов и коммуникаторов в общем объеме проданных в первом квартале 2010 мобильных терминалов составила 11,2%

По оценке Unitrade Group, доли производителей смартфонов и коммуникаторов, реализованных за первый квартал 2010 года, распределились следующим образом: в первую тройку производителей мобильных терминалов по результатам первого квартала 2010 года вошли: Nokia (47%), Samsung (34%), LG (14%).

Анализ распределения продаж мобильных терминалов по ценовым диапазонам в первом квартале 2010 показал по отношению к тому же периоду 2009 года, что спрос перераспределился в пользу бюджетных мобильных телефонов «до $70» и устройств ценового диапазона «$130-$200».

Таким образом, вследствие перераспределения долей ценовых сегментов снизилась себестоимость мобильного терминала – по итогам продаж в первом квартале 2010 средняя себестоимость уменьшилась на 4,7%, по сравнению с первым кварталом 2009 года, и составила 121 долл. (в 1 квартале 2008 – 127 долл.).

По оценкам аналитиков Unitrade Group, в 2010 году на рынке Украины будет реализовано около 5,3 млн. мобильных терминалов.

Справка УНИАН. Unitrade Group работает на украинском рынке IT-ритейла с 1994 г. Unitrade Group является управляющей компанией розничными сетями Unitrade и City.com.