Увеличено вдвое финансирование судоходных шлюзов

Государственное финансирование в поддержку эксплуатационно-безопасного состояния судоходных шлюзов и внутренних водных путей на 2010 год увеличено более чем вдвое.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, Государственным бюджетом Украины в этом году предусмотрено 53 млн. 650,1 тыс. грн. по программе «Поддержка эксплуатационно-безопасного состояния судоходных шлюзов, внутренних водных путей» – на реализацию мероприятий Программы развития национальной сети международных транспортных коридоров в Украине на 2006–2010 годы. В пресс-службе отметили, что в прошлом году из предусмотренных 31 млн. 658,6 тыс. грн. отрасль фактически получила 25 млн. 317,7 тыс. грн.

Все выделенные средства будут направлены на содержание внутренних водных путей, судоходных шлюзов, на капитальный ремонт гидротехнических сооружений (шлюзов), а также на ремонт флота и береговых объектов.