Украина договорилась о сотрудничестве с SESAR Joint Undertaking

Специалисты Госавиаадминистрации и эксперты исследовательской программы организации воздушного движения в едином европейском воздушном пространстве (совместное предприятие «SESAR Joint Undertaking» - the Single European Sky ATM Research Programme) договорились о последующем сотрудничестве.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, сотрудничество Украины с SESAR Joint Undertaking позволит нашему государству быть в курсе всех новаций, которые планируются в сфере гражданской авиации Евросоюза (ЕС).

При условии участия украинского авиапредприятия в этой программе по одному из направлений, которые она охватывает, его деятельность будет частично оплачиваться SESAR Joint Undertaking.

Таким образом, Украина может значительно углубить взаимодействие с Европейской организацией безопасности аэронавигации (Евроконтроль) в рамках проекта SES (Single European Sky – Единое европейское небо).

От украинской отрасли гражданской авиации принимали участие во встречах, проходивших в течение двух дней, представители авиакомпаний, Национального авиационного университета, Украэроруха, предприятий, которые занимаются сервисным обслуживанием воздушных судов.

Справка УНИАН. Исследовательская программа организации воздушного движения в едином европейском воздушном пространстве SESAR Joint Undertaking осуществляется в рамках реализации инициативы «Единое европейское небо» и имеет целью объединить технологические, экономические и законодательные аспекты модернизации системы организации воздушного движения, а на основании законодательной базы ЕС - обеспечить согласование планов и ресурсов разных участников Программы. Это направлено, в первую очередь, на успешное развитие и внедрение необходимых передовых технологий и системы организации воздушного движения. Сотрудничество с исследовательской программой началось в июне прошлого года в Киеве.