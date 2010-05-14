Минтранс будет координировать работы по реконструкции

Министерство транспорта и связи Украины будет содействовать в решении всех проблемных вопросов при реализации реконструкции Жулянского путепровода.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, об этом сказал заместитель министра Алексей БАРАНОВ во время совещания с представителями "Укравтодора", Киевской городской и областной государственных администраций и экспертов 13 мая.

А.БАРАНОВ отметил необходимость в месячный срок завершить работы по проектированию и разработать четкий график выполнения работ с конкретно определенными сроками.

«Работы должны начаться в ближайшее время, ведь мы должны построить путепровод за 2 года – к Евро-2012», - сказал он.

Участники совещания обсудили и определили пакет проблемных вопросов, которые нуждаются в координации и поддержке со стороны министерства. В первую очередь, это разработка и согласование на всех стадиях проектной документации и вопроса отвода земель. Для решения этих вопросов было решено создать Рабочую группу с привлечением специалистов Министерства регионального строительства и развития и Министерства юстиции.

Для выполнения проектных работ на стадии «Проект» и «Рабочая документация» и непосредственно строительных работ определены два заказчика: Служба автомобильных дорог в Киевской области должна выполнить работы по расширению проезжей части, строительству новых и реконструкции существующих путепроводов, строительству двух подземных пешеходных переходов и очистных сооружений и т. д. (на сумму 224 млн. грн.), а КП «Киевавтодор» - работы по переустройству коммуникаций и отселению жителей, которые подпадают под территорию застройки (на сумму 86 млн. грн.).

Начать работы по реконструкции путепровода "Укравтодор" сможет после решения Киевской городской и областной госадминистрациями вопросов относительно отвода земель в постоянное и временное (под размещение строительных организаций) пользование; перекладки инженерных сетей, переноса сооружений и отселения жителей жилых домов.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины распоряжением от 7 апреля в 2010 г. № 891-р поручил Киевской горгосадминистрации и "Укравтодору" на протяжении 2010-2012 годов осуществить реконструкцию Жулянского путепровода, в частности в текущем году завершить разработку указанных проектов.

Автомобильная дорога Киевское полукольцо имеет общую протяжность 24,967 км, из которых участки протяженностью 13,959 км находятся на балансе КП «Киевавтодор» Киевской горгосадминистрации, а участки протяженностью 11,008 км находятся на балансе Службы автомобильных дорог в Киевской области.