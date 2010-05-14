Донецкую железную дорогу возглавил Николай Рогов
Сообщила пресс-служба ДЖД
Сегодня первый заместитель генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Николай ЛУХАНИН представил коллективу Донецкой железной дороги (ДЖД) нового начальника Донецкой железной дороги Николая РОГОВА.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ДЖД.
Н.РОГОВ назначен на эту должность распоряжением Кабинета министров Украины №1031-р от 12 мая 2010 года.
В мероприятии также принял участие глава Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК.
Справка УНИАН. Н.РОГОВ родился 17 ноября 1948 года. В 1976 году закончил Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Эксплуатация железных дорог» .
Трудовую деятельность на Донецкой железной дороге начал в октябре 1976 года в должности дежурного по станции.
С декабря 2000 по июнь 2005 г. — начальник Донецкой железной дороги.
С июня 2005 по февраль 2006 г. — советник генерального директора "Укрзализныци" (региональный). С февраля 2006 по сентябрь 2006 г. — начальник Одесской железной дороги. С сентября 2006 по январь 2008 г. — начальник Донецкой железной дороги.
С января 2008 по май 2010 г. занимал должности советника гендиректора "Укрзализныци" (регионального) и советника начальника Донецкой железной дороги.