Украинские инспекторы хотят сотрудничать с российскими

Украинские инспекторы намерены наладить сотрудничествосо своими российскими коллегами с целью улучшения взаимного информирования о дорожно-транспортных событиях, которые происходят с транспортными средствами Украины и России на территории обеих стран.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, с предложением наладить совместную работу с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Российской Федерации выступила Глававтотрансинспекция Минтранссвязи.

В частности, украинская сторона предложила российским коллегам рассмотреть вопрос относительно взаимного информирования об обнаруженных нарушениях международного транспортного законодательства водителями обеих стран, а также возможность проведения общих проверок с целью осуществления государственного контроля, как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. Аспекты организации сотрудничества по этим направлениям инспекторы будут обсуждать во время совместных рабочих встреч.