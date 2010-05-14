«Богдан Моторс» успешно реструктуризировал облигации

ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» (ранее ОАО «Луцкий автомобильный завод»), входящее в корпорацию «Богдан», успешно реструктуризировало обязательства по облигациям серии «В» на сумму 200 млн. грн.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его словам, по результатам оферты, которая проводилась с 11 по 13 мая, корпорация выкупила около 5% облигаций. С остальными держателями облигаций достигнута договоренность о поэтапном погашении задолженности на протяжении 2011-2013 годов.

Напомним, 11 мая «Богдан Моторс» своевременно и в полном объеме выплатил процентный доход за восьмой купонный период по облигациям серии «В». Сумма оплаченных процентов составляет 6 млн. 334 тыс. 791,05 грн., что отвечает доходности облигаций на уровне 22% годовых.

В целом за восемь купонных периодов «Богдан Моторс» выплатил 53 млн. 739 тыс. 722,15 грн процентного дохода.

Следующая выплата процентов состоится 10 августа 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в мае 2008 года «Богдан Моторс» выпустил облигации серии «В» на сумму 200 млн. грн. со сроком обращения пять лет. Облигации номиналом 1 тыс. грн. выпущены в бездокументарной форме. Дата погашения - 7 мая 2013 года.

Уставный капитал ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» составляет 1,082 млрд. грн. и распределен на 4 326 890 612 простых именных акций.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» основана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

На сегодняшний день корпорация «Богдан» имеет производственные мощности, позволяющие производить до 9000 автобусов и троллейбусов в год во всех классах: от особо малого до особо большого, 15 000 грузовиков и 120 000 – 150 000 легковых авто.