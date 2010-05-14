В новом терминале начаты облицовочные работы

В новом терминале Международного аэропорта «Харьков» начаты работы по укладке напольной плитки и монтажу подвесных потолков.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН Алексей СИВАЛЬНЕВ, руководитель Дирекции по строительству компании «Нью Системс АМ», входящей в состав группы DCH, которая принадлежит Александру ЯРОСЛАВСКОМУ - генеральному инвестору и координатору подготовки Харькова к Евро-2012.

По данным А.СИВАЛЬНЕВА, около 80% всего запланированного объема работ в строящемся терминале будет осуществлено до 6 июня текущего года. Завершится монтаж потолков и укладка плитки через три месяца, с расчетом на то, чтобы объект был готов к сдаче в эксплуатацию ко Дню города Харькова - 23 августа.

Руководитель строительства сообщил, что за указанный период необходимо будет уложить более 8 тыс. кв. м напольной плитки, при этом 6 тыс. кв. м пойдет на оборудование полов в представительских зонах и около 2 тыс. кв. м – на оборудование полов в технических помещениях (санузлы, коридоры и пр.). Кроме того, в арендных зонах (офисные и торговые помещения) будет уложен линолеум и другие виды напольных покрытий. В секторе работы с багажом уже завершен монтаж геркулитовых полов. Подвесные потолки российского и украинского производства также будут смонтированы в указанные сроки.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» - один из важнейших объектов, реконструируемых в рамках подготовки к Евро-2012. Реализация проекта была начата 1 апреля 2008 г., когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, президент – А.ЯРОСЛАВСКИЙ) выиграла конкурс на аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Проект реконструкции включает строительство нового терминала, реконструкцию существующего, строительство новой взлетно-посадочной полосы и капитальный ремонт перрона, благоустройство привокзальной площади. Технологическая схема обслуживания пассажиров разработана немецкой компанией Airport Research Center. После завершения реконструкции Харьков получит современный международный аэропорт, способный принимать различные воздушные суда типа Airbus A-320 и Boeing B-737. Новый терминал площадью более 20 тыс. кв. м позволит к 2011 г. увеличить обслуживание пассажиропотока до 650 тыс. чел. в год. Планируется также реконструкция гостиницы при Международном аэропорте «Харьков» и создание современного паркинга. Кроме того, согласно требованиям УЕФА, будут сооружены офисные помещения, комнаты ожидания для водителей.