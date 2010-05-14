Стахановский вагоностроительный завод получил убыток 53 млн. грн.

ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» (Луганская обл.), которое входит в состав холдинговой компании «АвтоКрАЗ», завершило 2009 год с чистым убытком 56,304 млн. грн., тогда как в 2008 году чистая прибыль составляла 95,162 млн. грн.

Об этом сказано в отчете о финансово-экономической деятельности предприятия за 2009 год, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в 2009 году Стахановский вагоностроительный завод сократил чистый доход на 74,2%, по сравнению с 2008 годом, - до 457,045 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 74,7% – до 460,648 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Стахановский вагоностроительный завод увеличил чистую прибыль на 91,1%, по сравнению с 2007 годом, до 95,162 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО “Стахановский вагоностроительный завод” является одним из лидеров машиностроения среди предприятий Украины. Более 40 лет Стахановский вагоностроительный завод специализируется на выпуске грузового подвижного состава, не имеющего аналогов по уровню качества на всем постсоветском пространстве.

В настоящее время на железные дороги стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья предприятие выпускает более 10 видов грузовых вагонов.

Завод экспортирует до 95% производимой продукции. Основные покупатели его продукции – государственные предприятия и частные компании Украины, России, Узбекистана, Казахстана, а также стран Балтии.

Завод контролирует группа банка "Финансы и кредит" Константина и Олега ЖЕВАГО.