УЗ разработает нормативы по использованию общего парка вагонов СНГ

Украинская сторона займется разработкой нормативной документации по использованию общего парка вагонов железнодорожных администраций стран – участниц СНГ и частных операторов вагонов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», с такой инициативой выступил генеральный директор ведомства Михаил КОСТЮК в ходе 52-го заседания Совета железнодорожного транспорта стран – участниц СНГ, которое проходит 13-14 мая в Юрмале (Латвия).

Согласно сообщению, на заседании Совета железнодорожного транспорта большое внимание было уделено вопросу организации работы в условиях изменения структуры вагонного парка по форме собственности.

Как отметил гендиректор «Укрзализныци», украинская сторона предложила свои услуги относительно разработки нормативной документации в связи с изменением формы собственности вагонного парка.

«К этой работе мы привлекли научных работников наших ведущих высших учебных заведений – Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта Украины и Украинской государственной академии железнодорожного транспорта (Харьков). Все участники 52-го заседания Совета согласились с тем, что Украина будет ведущим исполнителем этой работы. В конце июня в Киеве уже запланировано провести круглый стол по данной теме при участии руководителей железнодорожных администраций и крупнейших компаний-операторов частного подвижного состава стран СНГ и Балтии. Также мы являемся инициаторами гармонизации нормативной базы», – отметил М.КОСТЮК.

По его словам, на заседании Совета также рассматривался вопрос увеличения транспортного потенциала и объемов перевозок стран Содружества путем оптимизации работы вагонного парка. «Нам необходимо улучшить работу с существующим вагонным парком. Есть огромный ресурс в усовершенствовании управления вагонным парком, в частности, уменьшение пустого пробега вагонов, улучшение оборота вагонов. Если железнодорожные администрации будут эффективнее использовать вагонный парк, то мы сможем регулировать ценовой процесс и удовлетворить потребности клиента», – подчеркнул гендиректор «Укрзализныци».

Участники встречи также обсудили план формирования грузовых поездов и вагонов с контейнерами в международном сообщении, вопрос взаиморасчетов между железнодорожными администрациями и т.п.

По итогам заседания Совета подписан протокол, в который включено 16 важных вопросов. В частности, это вопрос взаимодействия между железнодорожными администрациями, управления перевозочным процессом и другие.

Как сообщал УНИАН, в 52-м заседании Совета железнодорожного транспорта стран – участниц СНГ приняли участие руководители железнодорожных администраций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, ассоциированные члены Совета – руководители железнодорожных администраций Болгарии, Грузии, Латвии, Финляндии. В заседании Совета также приняли участие руководители железнодорожных администраций Литвы и Эстонии.