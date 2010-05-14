«АвтоКрАЗ» изготовит партию бескапотников

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2010 году изготовит опытно-промышленную партию бескапотников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам гендиректор предприятия Сергей САЗОНОВ.

«Мы изготовим партию – 10 таких автомобилей. И они все пройдут испытания... Эта партия автомобилей может быть поставлена предприятиям Украины, чтобы в процессе эксплуатации можно было доработать возможные недостатки в конструкции», – сказал С.САЗОНОВ.

Бескапотник КрАЗ-7238С укомплектован каркасно-панельной кабиной. Кабина позволяет оборудовать автомобиль различными двигателями и адаптирована под монтаж рулевого управления как слева, так и справа.

Первый демонстрационный образец нового самосвала был оснащен рядным дизелем ЯМЗ-6501.10 (Евро 3), однодисковым сцеплением MFZ 430 и коробкой передач 9JS200ТА, хотя потребителям, скорее всего, будет предложена возможность изменять этот набор в соответствии со своими пожеланиями.

Кроме того, КрАЗ С20.0 имеет новую конструкцию балансирной подвески задних колес, оригинальную переднюю ось, рулевой механизм интегрального типа и целый ряд других конструктивных изменений, ранее не применявшихся на КрАЗах.

Новая компоновочная схема КрАЗ С20.0, в отличие от традиционной для КрАЗа капотной, имеет ряд преимуществ, таких как возможность увеличения монтажной длины рамы при одинаковой габаритной длине автомобилей и более рационального распределения осевых нагрузок за счет дополнительной загрузки передней оси.

Также бескапотник КрАЗ выгодно отличается лучшей маневренностью.

Справка УНИАН. Холдинговая компания "АвтоКрАЗ" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

Компанию контролирует группа банка "Финансы и Кредит" Константина и Олега ЖЕВАГО.

В 2009 году «АвтоКрАЗ» сократил производство автомобилей на 91,8%, или 3116 штук, по сравнению с 2008 годом – до 280 штук.