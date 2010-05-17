ЮЖД требует ограничить автомобилей проезд по Крюковском мосту в Кременчуге

Кременчугская дистанция пути Южной железной дороги (ЮЖД) обратилась в горисполком с требованием ограничить проезд большегрузных автомобилей по Крюковскому мосту в Кременчуге.

Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на горисполком, железнодорожники предлагают разместить на мосту как можно больше специальных знаков: "Проезд авто весом более 13 тонн запрещен".

Железнодорожники аргументируют свои требования тем, что Крюковский мост довольно старый и много раз ремонтировался: в 1981-м, 1988 и 2007-м году. «По наблюдению дистанции пути, ежечасно по мосту едут 260 тяжелых авто, которые своими колесами беспощадно разрушают мостовой переход. По этому поводу уже были проведены экспертизы, которые отметили превышение нагрузки на мост вдвое больше от нормативов», - отмечается в сообщении.

Напомним, Крюковский мост через Днепр, который соединяет два берега в Кременчуге, в 2007 году закрывался на капитальный ремонт. Через мост проходит государственные трассы Борисполь-Днепропетровск, Полтава-Александрия.