Предварительный рапорт о смоленской трагедии обнародуют в июне

Предварительный рапорт причин катастрофы самолета Президента Польши Леха Качиньского, который разбился 10 апреля под российским Смоленском, могут обнародовать до июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Эдмунт КЛИХ - представитель Польши в комиссии Межгосударственного авиационного комитета Российской Федерации, которая расследует катастрофу.

Он отметил, что обычно предварительный рапорт причин авиакатастрофы обнародовался на протяжении 30 дней, но из-за важности дела в случае самолета Л.Качиньского его подготовка займет больше времени.

"Мы договорились с российской стороной, что до двух месяцев от катастрофы какая-то форма вступительного рапорта будет опубликована", - сказал Э.КЛИХ, которого цитируют польские медиа.

Польский представитель в комиссии, который через несколько дней после катастрофы заявил публично о том, что поляки исполняют роль просителей во время расследования причин катастрофы, в этот раз оценил сотрудничество с россиянами очень положительно.

"Сотрудничество является особенно хорошим, с тех пор, как определено, что исследование будет проводиться согласно 13-му дополнению Конвенции о международном гражданском авиатранспорте... Мы в лучшей ситуации, чем если бы это был гражданский самолет какой-то авиалинии", - объяснил он.

Э.КЛИХ также отметил, что смоленская авиакатастрофа произошла по причине очень многих факторов, и что самая плохая погода не может быть причиной падения президентского самолета.

Как сообщал УНИАН, польская прокуратура планировала 22 апреля обнародовать запись двух основных «черных ящиков» самолета Л.Качиньского, что позволило бы пролить свет на причины авиакатастрофы.

Однако в тот день прокуроры заявили, что обнародуют записи лишь после того, как получают оригиналы от россиян и проведут экспертизу авнтентичности записей.

Поляки рассчитывали получить оригиналы "до двух недель", но 7 мая генеральный прокурор Польши Анджей СЕРЕМЕТ после визита в Москву заявил, что из-за плохого качества записей содержание "черных ящиков" будет обнародовано позже, чем планировалось.

Справка УНИАН. Самая большая оппозиционная партия в Польше "Право и справедливость", соучредителем которого был трагически погибший президент Л.Качиньский, критикует польские власти за то, что они не перебрали расследование смоленской авиакатастрофы у россиян, без разрешения которых польские прокуроры даже не имеют права обнародовать доказательства по делу.

Оппозиционеры и ряд обозревателей также отмечают, что через месяц после авиакатастрофы самолета Президента Польши практически ничего не известно о ее причинах, а на месте катастрофы можно было найти личные вещи жертв и обломки президентского лайнера.

Оппозиционеры также пытаются выяснить, почему следствие катастрофы ведется, как в случае с гражданскими авиарейсами, в то время как президентский ТУ-154 был самолетом Министерства обороны Польши.