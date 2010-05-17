Британские аэропорты "Хитроу" и "Гэтвик" закрыты

Лондонские аэропорты вновь открываются после шестичасового закрытия, связанного с приходом нового облака вулканического пепла из Исландии, говорится в сообщении британской службы управления воздушным движением NATS.

Крупнейший в Великобритании аэропорт "Хитроу" близ Лондона, а также лондонские "Гэтвик" и "Сити", в ночь на понедельник оказались в зоне, закрытой для полетов в связи с повышением концентрации вулканического пепла, передает РИА Новости. Однако с 7.00 утра понедельника (10.00 мск) запрет на полеты был снят. "Хитроу" и "Гэтвик" оказались за пределами зоны, закрытой для полетов, однако некоторые ограничения будут присутствовать в связи с их непосредственной близостью к зоне закрытия, что скажется, в частности, на рейсах, прилетающих в "Гэтвик", - отмечается в сообщении.

Данные ограничения будут действовать как минимум до 13.00 по британскому летнему времени (16.00 мск). В зоне, закрытой для полетов авиации, также остаются аэропорты Кардиффа и Суонси в Уэльсе, Бристоля и Фарнборо в Англии, Эдинбурга, Абердина и Инвернесса в Шотландии и все аэропорты Северной Ирландии. NATS совместно с Управлением гражданской авиации САА и Метеобюро Великобритании продолжают мониторить ситуацию и будут информировать общественность обо всех изменениях в воздушном движении. Всем пассажирам рекомендуется уточнять состояние своего рейса перед выездом в аэропорт непосредственно у авиакомпании, с которой они летят. Исландский вулкан Эйяфьятлайокудль начал извержение 14 апреля, что привело к образованию большого облака пепла, представляющего опасность для турбин авиационных двигателей. Европейские службы безопасности полетов приняли решение на время закрыть воздушное пространство над многими территориями, включая Великобританию и Ирландию. Большинство аэропортов Европы почти неделю - с 15 до 20 апреля - были полностью закрыты для вылета и прилета авиалайнеров. В начале мая аэропорты Ирландии, Северной Ирландии и Шотландии вновь были вынуждены закрыться на некоторое время из-за прихода нового облака вулканического пепла. До лондонских аэропортов облако в те дни не дошло.