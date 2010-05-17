В Польше ливни подтопили автодороги и ж/д пути

В южных районах Польши вследствие ливней подтоплены автодороги и железнодорожные пути.

Как передает корреспондент УНИАН, в нескольких городах, среди которых Краков, Бельско-Бяла, Ополе и Кросно, объявлена противопаводковая готовность.

По данным польских СМИ, дожди размыли железнодорожное полотно, которое соединяло город Катовице с южными частями региона.

TVN24 сообщает, что вследствие паводка уже погиб один человек.

Синоптики и в дальнейшем прогнозируют сильные дожди, что может привести к увеличению подтопленных территорий.

Из некоторых местностей на юге Польши уже эвакуируют людей.

Как сообщал УНИАН, подтопления из-за ливней в Польше в июне-июле прошлого года нанесли ущерб на сумму свыше 250 млн. долларов. Тогда погиб один человек.

Справка УНИАН. В июле 1997 года западные и южные регионы Польши пострадали от наводнения, которое за масштабы назвали «наводнением тысячелетия».

Вследствие наводнения в Польше, Чехии и Германии погибли свыше 110 лиц, половина из которых поляки, нанесен ущерб на сумму 4,5 млрд. евро.