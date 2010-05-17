Пассажиропоток на границе Украины с Польшей вырос

Пограничная служба Польши в первом квартале текущего года зарегистрировала 2,7 млн. пересечений в пунктах пропуска на польско-украинской границе, что на 8,6% больше, чем за первые три месяца прошлого года.

По данным польских пограничников, которыми располагает УНИАН, наземную границу пересекло 1,7 млн. иностранцев, абсолютное большинство из которых – граждане Украины. Это на 34% больше показателей за первый квартал 2009 года.

Пресс-служба не предоставила данных о пересечении границы гражданами Польши, которые в прошлом году вдвое сократили поездки в Украину, что привело к падению пассажиропотока на общей границе на треть.

Польская пограничная служба в первом квартале т.г. в рамках малого пограничного движения зафиксировала 538 тысяч пересечений границы украинскими гражданами.

За этот период в Польшу въехало 269 600 украинцев, а вернулось в Украину 269 050.

Доля пассажиропотока на польско-украинской границе в общем пассажиропотоке границы Польши, которая де-факто является границей 27 стран Евросоюза и 25 стран Шенгенской зоны, выросла до 44,1% против 44% за первые три месяца прошлого года.

Как сообщал УНИАН, пассажиропоток на границе Украины с Польшей в прошлом году сократился на очередные 30% после падения на 15% в 2008 году, когда Польша присоединилась к Шенгенской зоне и ужесточила правила выдачи виз украинским гражданам.

В 2009 году на наземных пунктах пропуска общей границы было зафиксировано 11,7 млн. пересечений по сравнению с 16,2 млн. в предыдущем году и 19,4 млн. пересечений в 2007 году.

Справка УНИАН. Польша с конца 2007 года выдает украинцам визы по правилам Шенгенской зоны, к которой страна присоединилась 21 декабря 2007 года.

Поляки ввели визовый режим для украинцев осенью 2003 года, в канун вступления страны в Евросоюз, но выдавали их бесплатно. Граждане Украины получали визы практически без проблем, тогда как страны Шенгенской зоны считали правилом отказывать украинцам в визах из-за того, что многие из них оставались нелегально работать в развитых европейских странах.

В Шенгенскую зону входят 22 государства Евросоюза, а также Швейцария, Исландия и Норвегия.