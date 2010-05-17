На ремонт дорог Днепропетровска выделено 30 млн. грн.
17:07, 17 мая 2010Транспорт/Связь
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Из областного бюджета
Днепропетровский областной совет выделил из областного бюджета на текущий год 30 млн. грн. на ремонт дорог в Днепропетровске.
Об этом говорится в решении сессии облсовета, которым располагает УНИАН.
Днепропетровск в 2010 г. определен ключевой территорией при распределении средств областного бюджета.
По словам председателя Днепропетровской облгосадминистрации Александра ВИЛКУЛА, состояние дорог является одной из главных проблем областного центра, для решения которой в текущем году отдано приоритетное финансирование.
Всего на ремонт и реконструкции автомобильных дорог в Днепропетровской области на 2010 г. в областном бюджете предусмотрено 53,06 млн. грн.
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