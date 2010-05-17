На ремонт дорог Днепропетровска выделено 30 млн. грн.

Днепропетровский областной совет выделил из областного бюджета на текущий год 30 млн. грн. на ремонт дорог в Днепропетровске.

Об этом говорится в решении сессии облсовета, которым располагает УНИАН.

Днепропетровск в 2010 г. определен ключевой территорией при распределении средств областного бюджета.

По словам председателя Днепропетровской облгосадминистрации Александра ВИЛКУЛА, состояние дорог является одной из главных проблем областного центра, для решения которой в текущем году отдано приоритетное финансирование.

Всего на ремонт и реконструкции автомобильных дорог в Днепропетровской области на 2010 г. в областном бюджете предусмотрено 53,06 млн. грн.