Минтранс усилит требования к частному подвижному составу

Департамент безопасности в отрасли Министерства транспорта и связи Украины совместно с «Укрзализныцей» отработают регламент допуска подвижного состава на железнодорожные пути, который будет отвечать всем требованиям безопасности.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, соответствующее поручение дал первый заместитель министра транспорта и связи Украины Владимир КОРНИЕНКО сегодня во время заседания Лицензионного совета Минтранссвязи.

«Выдавая лицензии субъектам ведения хозяйства, мы несем ответственность за безопасность движения. Поэтому техническая сторона вопроса – год выпуска вагонов, наличие договоров на ремонт – один из первых вопросов, на которые мы обращаем внимание», - отметил он.

По словам В.КОРНИЕНКО, в настоящее время приблизительно 50% железнодорожных грузов перевозится подвижным составом частных субъектов ведения хозяйства. «Именно поэтому нужно отработать единый регламент допуска подвижного состава на пути», - сказал первый заместитель министра.

Отработанный регламент будет включен в лицензионные требования на ведение хозяйственной деятельности по предоставлению услуг на перевозку грузов железнодорожным транспортом.