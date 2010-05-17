На Московской площади ограничивается движение транспорта

На Московской площади в Киеве с 22 мая будет частично ограничено движение автомобильного транспорта в связи со строительством транспортной развязки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, будут начаты строительные работы по установке опор № 12 и № 13 эстакады. Частичное ограничение движения запланировано на время проведения указанных работ.

Кроме того, для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов на период выполнения работ остановки общественного транспорта в районе центрального входа на рынок «Демеевский» переносятся на проспект 40-летия Октября, 32 (возле памятника воинам-автомобилистам) и на проспект Краснозвездный, 123 (действующая остановка).