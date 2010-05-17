«Граве Украина» выиграла тендер на ОСАГО

Страховая компания «Граве Украина» (Львов) стала победителем тендера на осуществление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), объявленного Львовской железной дорогой.

Об этом сообщается в «Вестнике госзакупок» №20 (408) от 17 мая 2010 года.

Согласно сообщению, соответствующие договора подписаны 20 апреля текущего года.

Стоимость договора с СК «Граве Украина» составляет 393,78 тыс. грн. (без НДС).

Справка УНИАН. Концерн GRAWE работает на украинском рынке с 1998 года и до июня 2008 года занимался исключительно страхованием жизни.

В конце июня 2008 года концерн GRAWE завершил покупку рисковой страховой компании «Инпро» (Львов). Сумма сделки не разглашается.

ЗАО «Страховая компания «Инпро» (Львов) работает на рынке рискового страхования с 1992 года. На собрании акционеров СК «Инпро» 15 октября 2008 года было принято решение о переименовании компании в СК «Граве Украина».