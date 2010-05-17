Количество разрешений украинским перевозчикам выросло

На 2010 год украинские перевозчики получили дополнительные разрешения на осуществление международных автомобильных перевозок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, на четверть увеличены квоты разрешений с Болгарией, на 40% – с Грузией, по 20% – с Великобританией и Арменией, на 17% – с Боснией и Герцеговиной, на 14% – с Сербией, на 13% – со Словакией и на 3% – с Турцией.

Согласно сообщению, на протяжении 2010 года будет продолжаться сотрудничество относительно установления экономически обоснованной стоимости разовых разрешений, многократных разрешений Европейской комиссии министров транспорта и пр.