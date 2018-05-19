В столице запустили электропоезд по новому мосту через Днепр

На майские праздники железнодорожники открыли рабочее движение по Дарницкому мосту в Киеве. 7 мая в 7:30 по нему впервые прошел поезд на электрической тяге, который пересек реку Днепр с правого берега на левый.

Рабочее движение означает, что по мосту поездам ездить можно, однако пока они это делать не будут, т.к. их передвижение будет мешать строительству автомобильной части моста.

По словам начальника Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина, сделать движение поездов регулярным в двух направлениях можно будет только после завершения строительства трехуровневой развязки на правом берегу моста. Если ЮЗЖД получит запланированные на этот год средства - 650 млн. грн., то они будут направлены на съезды и подъезды к мосту. На сегодня готовы только пролетные строения.

Частично открыть движение на автомобильной составляющей железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр планируется ориентировочно через 11 месяцев. Это разгрузит существующие мосты наполовину. Завершение строительства в целом запланировано на 2012 год. Пропускная способность моста составит 60 тыс. авто и 120 пар поездов в сутки.

При строительстве моста использованы уникальные опоры контактной сети, изготовленные из оцинкованной стали. Дарницкий мост – пока единственный в Украине, при возведении которого задействованы неразрезные прогоночные сооружения арочной конструкции длиной 110 м каждая. Прогон грузового поезда продемонстрировал способность мостовых конструкций выдерживать соответствующие нагрузки. Значительная часть работ на железнодорожной составляющей Дарницкого моста выполнена собственными силами Юго-Западной железной дороги, что позволило сэкономить порядка 60 млн. грн.

ЮЗЖД обещала завершить железнодорожную составляющую моста к концу 2009 года, однако открытие движения откладывалось, и не только в качестве помехи строительству авточасти, не были также подписаны акты приемки строительства, так как с подрядчиками не рассчитались из-за недофинансирования из госбюджета. Объем долга составлял на конец 2009 г. более 500 млн. грн. Будем надеяться, что в этом году финансирование будет регулярным и в полном объеме…

Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр 15 июля 2004 года. Долгострой еще называют «Дарницким мостом» или «мостом Кирпы», так как строительство началось при этом министре транспорта. Строительство планировалось завершить в 2006 году. Затем сроки несколько раз отодвигались.

По проекту, мостовой переход общей длиной 2155 м имеет два железнодорожных пути и шесть полос для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей – 35 км, автомобильных подходов – 4,5 км. Сметная стоимость строительства моста – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых свыше 4 млрд. грн. – стоимость автодорожной части. Юго-Западная железная дорога выступает гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».

(УНИАН)