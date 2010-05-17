СК «Брокбизнес» выиграла тендер на страхование

Страховая компания «Брокбизнес» (Киев) стала победителем тендера на предоставление услуг по обязательному личному страхованию от несчастных случаев на транспорте, объявленного Львовской железной дорогой (ЛЖД).

Об этом сообщается в «Вестнике госзакупок» №20 (408) от 17 мая 2010 года.

Согласно сообщению, соответствующий договор подписан 13 апреля текущего года.

Стоимость договора с СК «Брокбизнес» составляет 171,77 тыс. грн. (без НДС).

Справка УНИАН. Страховая компания «Брокбизнес» работает на страховом рынке Украины с декабря 1993 года. В настоящее время СК «Брокбизнес» имеет разветвленную сеть, которая насчитывает 41 филиал, и развитую сеть отделений и отделов продаж.