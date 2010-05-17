Минтранс поддерживает упрощение списания имущества

Комиссия по рассмотрению вопросов о распоряжении имуществом предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления Министерства транспорта и связи Украины, поддержала расширение полномочий бюджетных учреждений и государственных администраций, в частности «Укрзализныци», относительно списания имущества.

Об этом сообщает УНИАН пресс-служба Минтранссвязи.

Согласно сообщению, сегодня бюджетные учреждения не могут самостоятельно списывать основные средства без согласования профильного министерства. Такие требования утверждены постановлением Кабинета министров № 1314 от 8 ноября 2007 г.

В то же время, с целью оптимизации процедуры отчуждения, списания и передачи государственного имущества Комиссия подтвердила необходимость внесения соответствующих изменений в законодательную базу. Также Комиссия отметила необходимость подготовки и издания нового порядка Минтранссвязи относительно распоряжения госимуществом.

По данным министерства, длительное время комиссия не принимала никаких решений относительно морально и физически устаревших основных фондов, которые учитываются на балансах подчиненных Минтранссвязи предприятиях, учреждениях и организациях, что приводило к увеличению расходов. К примеру, только в 2009 году железными дорогами и предприятиями железнодорожного транспорта на содержание физически изношенных основных фондов было израсходовано около 9 млн. 330 тыс. грн.