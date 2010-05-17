Производство легковых авто в Украине сократилось на 33,5%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-апреле 2010 года сократилось на 33,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 15,2 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, производство автобусов в Украине в январе-апреле т.г. увеличилось на 99,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 675 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось в 3,2 раза – до 1434 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 83,6%, по сравнению с 2008 годом, до 65,7 тыс. штук.

В 2009 году производство автобусов в Украине сократилось на 85,4%, по сравнению с 2008 годом, до 1473 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 78,8% – до 2499 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ») и др.