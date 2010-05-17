Долг перед «Тернопольэлектротрансом» составляет 2,4 млн. грн.

С начала года государство задолжало КП «Тернопольэлектротранс» 2,4 млн. грн. за перевозку льготников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции начальник городского управления транспорта и связи Степан ФРОНЦ.

По его словам, в целом в этом году на возмещение перевозки льготных категорий для местного троллейбусного парка в госбюджете предусмотрено 8,6 млн. грн. «При этом нам пришло разъяснение из Министерства финансов, что те средства, которые начали поступать в январе, являются покрытием долга за прошлый год. В целом в этом году за перевозку льготников была получена компенсация 2,8 млн. грн., при том что за прошлый год троллейбусному парку задолжали 2,3 млн. грн. Начала формироваться задолженность за этот год, которая составляет по 600 тыс. грн. ежемесячно», – констатировал С. ФРОНЦ.

Он добавил, что месячный фонд оплаты труда в КП «Тернопольэлектротранс» составляет 0,9 млн. грн. (600 тыс. грн. на выплату непосредственно зарплаты и 300 тыс. грн. на уплату налогов). При этом на перевозке пассажиров предприятие за месяц зарабатывает 500-600 тыс. грн. «Чтобы в троллейбусном парке при невыплате государством своих обязательств были оборотные средства, горсовет разрешил предприятию открыть кредитную линию на 1 млн. грн., что и было сделано под 28% годовых. Благодаря кредитным средствам предприятие не имеет долгов по зарплате. Но из-за несвоевременного возмещения проезда льготников предприятие вынуждено нести груз уплаты процентов по кредиту», – отметил С. ФРОНЦ.

По его словам, уже 2 года не финансируется государственная программа закупки новых троллейбусов, согласно которой городским и государственным бюджетом выделялось по 50% средств. «В этом году мы таки заложили в городском бюджете 800 тыс. грн. на восстановление подвижного состава троллейбусного парка, чтобы купить несколько чешских троллейбусов б/у, ведь Чехия в связи со вступлением в Евросоюз полностью обновляет троллейбусы. Хотя также рассчитываем на соучастие государства в реализации этого проекта», – сказал С. ФРОНЦ.