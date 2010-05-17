В Украине количество абонентов мобильной связи выросло
20:44, 17 мая 2010Транспорт/Связь
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В 2009 году на 2,7%
В Украине количество абонентов сотовой мобильной связи в 2009 году выросло по сравнению с 2008 годом на 2,7% - до 54,79 млн.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета статистики Украины.
Из них 31,62 млн. абонентов сотовой связи – домашние абоненты.
Количество абонентов транкинговой связи снизилось на 300 абонентов и составило 10,4 тыс., из них 1,4 тыс. домашних абонентов.
Количество абонентов пейджинговой связи осталось без изменений и составило 0,3 тыс. абонентов.
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