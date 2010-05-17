В Украине количество абонентов Интернет и кабельного ТВ выросло

В Украине количество абонентов Интернет и кабельного ТВ в 2009 году выросло по сравнению с 2008 годом более чем на 1%.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета статистики Украины.

При этом количество абонентов Интернет в Украине в 2009 году выросло на 1,2% и составило более 2,79 млн., из них 2,21 млн. - домашние абоненты.

Количество абонентов кабельного телевидения в Украине в 2009 году выросло на 1,02% и составило более 3,47 млн., из них почти 3,47 млн. - домашние абоненты.