В Украине количество абонентов Интернет и кабельного ТВ выросло
20:45, 17 мая 2010Транспорт/Связь
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В 2009 году на 1%
В Украине количество абонентов Интернет и кабельного ТВ в 2009 году выросло по сравнению с 2008 годом более чем на 1%.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета статистики Украины.
При этом количество абонентов Интернет в Украине в 2009 году выросло на 1,2% и составило более 2,79 млн., из них 2,21 млн. - домашние абоненты.
Количество абонентов кабельного телевидения в Украине в 2009 году выросло на 1,02% и составило более 3,47 млн., из них почти 3,47 млн. - домашние абоненты.
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