Правительства Украины и РФ разработают новые соглашения

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручили правительствам работать над новыми двухсторонними соглашениями, в том числе в энергетической отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили на совместной пресс-конференции в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что сегодня необходимо продолжать активно развивать сотрудничество между Украиной и Россией, поскольку страны находятся в посткризисном состоянии, и остановить сотрудничество, не принимать важные решения - значит остановить рост экономик и затормозить торгово-экономическое развитие двух стран.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что поэтому президенты поручили правительствам продолжать работу над целым рядом проектов, которые являются для двух стран взаимовыгодными. В частности, это касается отраслей судостроения, авиастроения, космической промышленности.

Кроме того, целый ряд проектов, по словам В.ЯНУКОВИЧА, касается энергетической отрасли.

«Эти проекты создают условия роста экономики и, конечно, самое главное – финансовый результат», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ добавил, что в ближайшее время страны планируют подписать ряд договоренностей в отрасли ТЭК, включая атомную энергетику, ракетно-космическую область, а также ряде других, которые уже отмечались.

Президент России высказался за то, чтобы сотрудничество между двумя странами имело высокотехнологический характер. «Тем более что потенциал наших экономик, их технологическая, их производственная близость, несмотря на тяжелый период последний двух лет, все-таки эти экономики коррелируются друг с другом», - отметил Д.МЕДВЕДЕВ.