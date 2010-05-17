Янукович и Медведев договорились о достройке крейсера «Украина»

Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о достройке ракетного крейсера «Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил В.ЯНУКОВИЧ на совместной с Д.МЕДВЕДЕВЫМ пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Киеве.

Говоря, в частности, о перспективах сотрудничества в отрасли судостроения, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что главы государств договорились о достройке с помощью российской стороны проекта 1164 - ракетного крейсера «Украина», который сейчас находится в Николаеве на судостроительном заводе имени 61-го коммунара.

«Этот проект для нас имеет принципиальное значение, потому что он стоит уже многие годы, имея 95% готовности», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как подчеркнул Президент Украины, без российской стороны этот крейсер достроить невозможно.

Как сообщалось, Украина в 1993 году получила от России недостроенный ракетный крейсер «Украина», который из-за нехватки средств так и не был достроен на Черноморском судостроительном заводе им. 61-го коммунара. Многократные попытки продать крейсер России или третьей стороне были неудачными. На крейсере дважды формировался экипаж из состава ВМС ВС Украины и дважды расформировывался.