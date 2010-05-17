Количество абонентов городской фиксированной связи снизилось
20:59, 17 мая 2010Транспорт/Связь
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В 2009 году на 1,3%
Количество абонентов фиксированной телефонной связи в Украине в 2009 году снизилось более чем на 1,3% – до 10,69 млн., из них почти 8,68 млн. - домашние абоненты.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета статистики Украины.
Количество абонентов фиксированной сельской телефонной связи в Украине в 2009 году снизилось на 0,6% – до 1,64 млн., из них более 1,5 млн. - домашние абоненты.
Количество таксофонов фиксированной городской телефонной связи в Украине в 2009 году снизилось на 26% – до 29,4 тыс.
Количество таксофонов фиксированной сельской телефонной связи в Украине в 2009 году почти не изменилось и составило 1,09 тыс.
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