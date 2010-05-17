Количество абонентов городской фиксированной связи снизилось

Количество абонентов фиксированной телефонной связи в Украине в 2009 году снизилось более чем на 1,3% – до 10,69 млн., из них почти 8,68 млн. - домашние абоненты.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета статистики Украины.

Количество абонентов фиксированной сельской телефонной связи в Украине в 2009 году снизилось на 0,6% – до 1,64 млн., из них более 1,5 млн. - домашние абоненты.

Количество таксофонов фиксированной городской телефонной связи в Украине в 2009 году снизилось на 26% – до 29,4 тыс.

Количество таксофонов фиксированной сельской телефонной связи в Украине в 2009 году почти не изменилось и составило 1,09 тыс.