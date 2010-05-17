Intellecom запустила сеть нового поколения

Компания Intellecom (Киев) сегодня запустила сеть нового поколения беспроводного доступа на базе технологии 4-го поколения WIMAX.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

На сегодня сеть Intellecom покрывает как важнейшие деловые зоны центральной части Киева, так и спальные районы города, на Левом берегу, Оболонь, Академгородок. В последующих планах компании – сделать доступным покрытие WIMAX от Intellecom по всей столице. Также на данный момент компания сосредоточила свои усилия на развитии сети в других городах-миллионниках Украины.

Подключение к Интернету от Intellecom осуществляется по принципу «plug-and-play», когда потребителю достаточно подключить модем к ноутбуку или компьютеру, чтобы получить доступ к высокоскоростному Интернету. Компания предлагает портативные, стационарные или внешние модемы в соответствии с потребностями клиента.

Исполнительный директор холдинга VTEL в странах СНГ Амер СУННА считает украинский рынок широкополосного Интернета рынком с высоким потенциалом развития. Он отметил, что в будущем «мы планируем внедрить новейшие услуги, такие как VOIP, IP/MPLS, Managed Services ma VAS».

Справка УНИАН. Компания Intellecom (ООО «Интелеком») с 2000 года предоставляет услуги высокоскоростного беспроводного доступа к сети Интернет. В настоящее время Intellecom имеет представительства в 24 городах Украины, которые обслуживают клиентов в более чем 50 населенных пунктах Украины. Компания предоставляет высококачественные услуги передачи данных и беспроводного доступа к сети Интернет для коммерческих структур и государственных учреждений по всем регионам Украины. Согласно национальной лицензии, компания предоставляет доступ к Интернету на базе технологии в частотном диапазоне 2,3-2,4 Ггц.

Холдинг VTEL (VTEL Holdings Limited) – ведущая транснациональная телекоммуникационная корпорация, которая быстро превращается в мощного и разностороннего участника телекоммуникационной отрасли, которая предлагает услуги фиксированного и мобильные связи, передаче данных. Холдинг владеет большинством корпоративных прав ООО «Интелеком». В 2006 году холдинг VTEL был зарегистрирован Дубайским международным финансовым центром (Dubai International Finance Centre, DIFC).