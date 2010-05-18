В Европе отменены сотни авиарейсов

Из-за извержения исландского вулкана Эйяфьядлайокудль в Европе вновь отменены сотни авиарейсов, сообщают информагентства, сообщает k2kapital.

Большинство из отмененных рейсов приходится на Великобританию и Исландию. Более семи часов не работали голландские аэропорты, не принимали некоторые терминалы в Португалии и Германии. По прогнозу британской метеослужбы, в ночь на среду облако зависнет над Францией, Голландией, Бельгией, большей частью Германии, Франции, Дании и югом Норвегии. Кроме того, второе облако, на высоте от 6 до 10 км. Оно может вытянуться гигантской дугой через Гренландию, землю Франца-Иосифа, Новую Землю, а частицы пепла могут долететь и до Западной Сибири.

Извержение вулкана в Исландии во второй декаде апреля нанесло серьезный ущерб работе гражданской авиации в Европе. По оценкам Еврокомиссии, экономические потери от этого составили от 1,5 млрд. до 2,5 млрд. евро.